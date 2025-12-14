उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर 6 वाहनों की हुई टक्कर, 4 की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर गोगुंदा थाना क्षेत्र के पीर बावजी के पास रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। पत्थरों से भरे बेकाबू ट्रेलर के टैंकर से टकराने के बाद फाच्र्यूनर सहित चार अन्य वाहन भी दुर्घटना का शिकार बन गए। इसमें चार लोगों की मौत हो गई जबकि छह से अधिक लोग घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे के कारण उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर करीब दो घंटे तक पांच किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। दुर्घटना में फाच्र्यूनर पलट गई और उसमें फंसे घायलों को निकालने में सबसे ज्यादा समय लगा। गिर्वा सर्किल के डीएसपी गोपाल चंदेल ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है।

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती हादसे में घायल प्रताप सिंह, गगांधर और बंशीलाल को उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया। वहीं, गुजरात के साबरकांठा निवासी विक्रम हीराजी ठाकुर का गोगुंदा में इलाज किया जा रहा है। अन्य घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।