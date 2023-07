Andhra Pradesh: वाईएसआर जिले में बस और लॉरी की टक्कर में 6 लोगों की मौत; 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल

चिन्ना ओरमपाडु, एएनआई। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर जिले के चिन्ना ओरमपाडु में एक बस और लॉरी की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि आरटीसी बस तिरुपति से कडप्पा की ओर जा रही थी और चेन्नई जा रही एक लॉरी में टकरा गई।

पुलिस ने कहा कि आरटीसी बस में यात्रा कर रहे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। राजमपेटा के डीएसपी चैतन्य ने कहा, "वाईएसआर जिले के चिन्ना ओरमपाडु में एक बस और लॉरी की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।"

Andhra Pradesh | 6 people died and more than 20 passengers severely injured after a bus collided with a lorry in YSR district’s Chinna Orampadu. The injured are undergoing treatment in a hospital: Chaitanya, DSP, Rajampeta