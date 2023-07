MP के खजुराहो में होगा पांचवें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन, सिंधिया-शिवराज करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, एएनआई। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पांचवें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एमपी सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा।

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पांचवें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी।

