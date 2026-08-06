2025 में CRPF के 59 जवानों ने की आत्महत्या, पिछले पांच साल में ड्यूटी के दौरान 77% से अधिक मौतें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में आत्महत्या के मामलों की संख्या 2025 में पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक 59 दर्ज की गई है। अपनी जान लेने वालों में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत कर्मचारी 80 प्रतिशत से अधिक हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने 2021-25 के बीच के आंकड़ों का हवाला देते हुए गुरुवार को बताया कि 77 प्रतिशत से अधिक मामलों में ये मौतें तब हुईं जब कर्मी ड्यूटी पर थे, कुल 262 मामलों में से 202, जबकि शेष छुट्टी के दौरान हुईं।

59 कर्मियों ने अपनी जान ली अर्धसैनिक बल ने सैनिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं और यह प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 3.25 लाख कर्मियों वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) देश की प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल है। किसी भी समय सीआरपीएफ की लगभग 95-97 प्रतिशत ऑपरेशनल ताकत आतंकियों और विद्रोहियों से निपटने या कानून-व्यवस्था संभालने में लगी होती है।

पिछले वर्ष (2025) में 59 कर्मियों ने अपनी जान ली, जबकि 2024 में यह संख्या 46, 2023 में 57, 2022 में 43 और 2021 में 57 थी। इनमें से पांच वर्षों में 128 कर्मियों ने फांसी लगाकर, 118 ने गोली मारकर, 12 ने जहर खाकर और दो मामलों में कर्मियों ने ट्रेन के आगे कूदकर या अपनी नसें या गला काटकर आत्महत्या की।'