Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रूसी सेना में शामिल 51 भारतीयों की मौत, 139 को मिली छुट्टी, विदेश मंत्रालय बोला- मॉस्को से बातचीत जारी

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Tue, 01 Sep 2026 05:45 AM (IST)

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि रूसी सेना में भर्ती 227 भारतीयों में से 139 को छुट्टी मिल गई है, जबकि 51 की मौत हो चुकी है।

रूसी सेना में शामिल 51 भारतीयों की मौत।

रूसी सेना में शामिल 51 भारतीयों की मौत।

HighLights

  1. रूसी सेना में 227 भारतीय हुए थे भर्ती।

  2. इनमें से 139 भारतीयों को मिली छुट्टी।

  3. दुखद रूप से 51 भारतीयों की हुई मौत।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को बताया कि रूसी सेना में भर्ती किए गए 227 भारतीयों में से 139 को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 51 की मौत हो गई है। जो भारतीय अभी भी सेना में हैं, उन्हें छुड़ाने और वापस लाने के लिए भारत मॉस्को के साथ बातचीत कर रहा है।

मिसरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिजस्तान यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग के दौरान रूसी सेना में भारतीयों के शामिल होने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए ये आंकड़े दिए।

उन्होंने कहा कि रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती का मुद्दा रूस के साथ अलग-अलग मौकों पर और अलग-अलग स्तरों पर उठाया गया है।

रूसी सेना में भर्ती हुए थे 227 भारतीय

मिसरी ने कहा, "आखिरी जानकारी के मुताबिक, हमें 227 ऐसे भारतीयों के बारे में पता चला था जिन्हें रूसी सेना में भर्ती किया गया था। इनमें से 139 भारतीयों को सेना से छुट्टी मिल चुकी है।"

रूसी सेना में शामिल 51 भारतीयों की मौत

"और दुख की बात है कि हमें 51 ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है जिनकी अब तक मौत हो चुकी है।" मिसरी ने कहा कि जिन लोगों के मामले अभी भी लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द छुट्टी दिलाने और वापस लाने के लिए भारत मॉस्को के साथ लगातार संपर्क में है।

रूसी पक्ष के साथ लगातार बातचीत जारी

उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम रूसी पक्ष के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि मॉस्को में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और बाकी भारतीयों की रिहाई और वापसी सुनिश्चित करने के लिए रूसी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।