रूसी सेना में शामिल 51 भारतीयों की मौत, 139 को मिली छुट्टी, विदेश मंत्रालय बोला- मॉस्को से बातचीत जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को बताया कि रूसी सेना में भर्ती किए गए 227 भारतीयों में से 139 को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 51 की मौत हो गई है। जो भारतीय अभी भी सेना में हैं, उन्हें छुड़ाने और वापस लाने के लिए भारत मॉस्को के साथ बातचीत कर रहा है।

मिसरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिजस्तान यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग के दौरान रूसी सेना में भारतीयों के शामिल होने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए ये आंकड़े दिए। उन्होंने कहा कि रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती का मुद्दा रूस के साथ अलग-अलग मौकों पर और अलग-अलग स्तरों पर उठाया गया है। रूसी सेना में भर्ती हुए थे 227 भारतीय मिसरी ने कहा, "आखिरी जानकारी के मुताबिक, हमें 227 ऐसे भारतीयों के बारे में पता चला था जिन्हें रूसी सेना में भर्ती किया गया था। इनमें से 139 भारतीयों को सेना से छुट्टी मिल चुकी है।"

रूसी सेना में शामिल 51 भारतीयों की मौत "और दुख की बात है कि हमें 51 ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है जिनकी अब तक मौत हो चुकी है।" मिसरी ने कहा कि जिन लोगों के मामले अभी भी लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द छुट्टी दिलाने और वापस लाने के लिए भारत मॉस्को के साथ लगातार संपर्क में है।