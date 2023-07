Hyderabad News: स्विमिंग पूल में फिसलने से डूबकर 5 साल के बच्चे की मौत, पुलिस ने किया मामला दर्ज

Hyderabad Newsएक अपार्टमेंट में स्थित स्विमिंग पूल में पांच साल का एक लड़का खेल रहा था तभी अचानक गलती से फिसलने के कारण डूब गया। जिसके बाद उसे पूल से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गयी।पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात को पुप्पलागुडा में हुईजब लड़का अन्य बच्चों के साथ अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर स्विमिंग पूल में खेल रहा था।

स्विमिंग पूल में फिसलने से डूबकर 5 साल के बच्चे की मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

हैदराबाद, एजेंसी। एक अपार्टमेंट में स्थित स्विमिंग पूल में पांच साल का एक लड़का खेल रहा था तभी अचानक गलती से फिसलने के कारण "डूब गया"। जिसके बाद उसे पूल से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात को पुप्पलागुडा में हुई, जब लड़का अन्य बच्चों के साथ अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर स्विमिंग पूल में खेल रहा था और गलती से फिसलकर पूल में गिर गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बताया कि बच्चों ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी, जिन्होंने अपने बेटे को पूल से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नरसिंगी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

Edited By: Babli Kumari