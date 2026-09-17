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नाइजीरिया में मेथनॉल मिक्स ड्रिंक पीने से 48 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग बीमार

By Digital Desk Edited By: Anshika Agarwal
Published: Thu, 17 Sep 2026 08:17 PM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2026 08:26 PM (IST)

दक्षिणी नाइजीरिया में एक संदिग्ध मेथनॉल युक्त पेय पदार्थ पीने से 48 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 ...और पढ़ें

दक्षिणी नाइजीरिया में जहरीला पेय पीने से 48 लोगों की मौत (फाइल फोटो)

दक्षिणी नाइजीरिया में जहरीला पेय पीने से 48 लोगों की मौत (फाइल फोटो)

HighLights

  1. दक्षिणी नाइजीरिया में जहरीला पेय पीने से 48 लोगों की मौत।

  2. संदिग्ध मेथनॉल युक्त पेय से 100 से अधिक लोग बीमार।

  3. ओंडो राज्य में हुई घटना, 15 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए।

डिजिटल डेस्क, अबूजा। दक्षिणी नाइजीरिया में पेय पदार्थ पीने से 48 लोगों की मौत हो गई और 100 लोगों का इलाज चल रहा है। शक है कि इस ड्रिंक में मेथनाल था। ओंडो राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त बांजी अजाका ने बताया कि ये मामले ओडिग्बो और इरेले स्थानीय सरकारी इलाकों से सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि कुल 182 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अजाका ने बताया, "यह सब बहुत तेजी से हुआ। इसे पीने के बाद किडनी खराब हो सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है और दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है।" उन्होंने कहा कि इस पेय पदार्थ को पीने के बाद बीमार पड़े कुछ लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 15 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसी ड्रिंक बना रहा था, जिसमें मेथनाल होने का शक है और वह पुलिस जांच में मदद कर रहा है।"

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