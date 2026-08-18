'दिल्ली-मेरठ के बीच बनाई 40 लेन की सड़क', गडकरी का बड़ा दावा; सोशल मीडिया पर चर्चा तेज

पीटीआई, पुणे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली और मेरठ के बीच 40 लेन वाली सड़क बनाई है।

उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में आधुनिक और चौड़े हाईवे देखकर उन्हें भारत में भी बड़े पैमाने पर सड़कें बनाने की प्रेरणा मिली। गडकरी ने यह बात पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के 'फेस्टिवल ऑफ थिंकर्स' कार्यक्रम में कही।

गडकरी ने अपने पुराने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि 27 साल पहले उनके कार्यकाल में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे बनाया गया था और आज भी उस पर कोई गड्ढा नहीं है।

उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि एक्सप्रेसवे की अच्छी स्थिति की चर्चा इंटरनेट मीडिया पर नहीं होती, लेकिन मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' का एक हिस्सा ढहने के बाद उन्हें इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल किया गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह परियोजना राज्य सरकार की थी। उन्होंने कहा, "लगता है इंटरनेट मीडिया क्वालिटी कंट्रोल के लिए अच्छा है।" गडकरी ने बताया कि उस समय वन विभाग ने 'मिसिंग लिंक' के निर्माण की अनुमति नहीं दी थी।

मई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 13.3 किलोमीटर लंबे 'मिसिंग लिंक' का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य पहाड़ी मार्ग के कठिन हिस्से को बाईपास कर यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाना था। जुलाई में भारी बारिश के बाद इसके प्रवेश द्वार पर टनल-2 के पास भूस्खलन हुआ था।तकनीक से पहले पकड़ें सड़क की खामीगडकरी ने सड़क और बुनियादी ढांचे की निगरानी में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ली-डार और सैटेलाइट तकनीक के जरिए सड़कों की निगरानी की जानी चाहिए, ताकि छोटी कमियों का समय रहते पता लगाया जा सके और वे बड़ी समस्या न बनें। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के निर्माण का अनुभव साझा करते हुए गडकरी ने कहा कि उस समय भविष्य के यातायात को ध्यान में रखते हुए आठ लेन की सड़क बनाने पर जोर दिया गया था। लेकिन विदेशों के हाईवे देखने के बाद उन्हें लगा कि योजना और बड़े पैमाने पर बनाई जानी चाहिए थी।

उन्होंने कहा, "जब मैंने दूसरे देशों में सड़कें देखीं, तो मुझे लगा कि हमें कम से कम 40 लेन वाली सड़क की योजना बनानी चाहिए थी। हाल ही में, मैंने दिल्ली और मेरठ के बीच 40 लेन वाली सड़क बनाई है।"