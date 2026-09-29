फोर्ट कोच्चि का 300 साल पुराना कोडर हाउस आग में जलकर खाक, यहूदी विरासत से जुड़ा है इतिहास

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। फोर्ट कोच्चि के ऐतिहासिक कोडर हाउस में मंगलवार को लगी भीषण आग ने इस 300 साल पुरानी विरासत इमारत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। टावर रोड पर स्थित यह भवन कोच्चि की यहूदी विरासत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल था।

कोडर हाउस कोडर परिवार से जुड़ा था, जो कोच्चि के प्रमुख यहूदी व्यापारी परिवारों में से एक था। यहूदी नेता और व्यवसायी सैमुअल कोडर इस संपत्ति से जुड़े थे। इमारत 1800 के दशक की मानी जाती है और पुर्तगाली शैली की वास्तुकला के लिए जानी जाती थी।