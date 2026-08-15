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वर्धा में दर्दनाक हादसा, स्कूल के पास बाइक को बस ने मारी टक्कर; 3 छात्राओं की मौत

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Updated: Sat, 15 Aug 2026 03:39 PM (IST)

वर्धा के हिंगनघाट में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे तीन छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

वर्धा के हिंगनघाट में भीषण सड़क हादसा (यह तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।)

वर्धा के हिंगनघाट में भीषण सड़क हादसा (यह तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।)

HighLights

  1. हिंगनघाट में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारी

  2. हादसे में तीन स्कूली छात्राओं की मौके पर मौत

  3. पुलिस ने आरोपी बस चालक को तुरंत गिरफ्तार किया

डिजिटल डेस्क, वर्धा। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगनघाट कस्बे में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जहां, तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार तीन छात्राओं की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार सुबह हिंगणघाट शहर में अंबेडकर स्कूल के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने छात्राओं के दोपहिया वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

इस हादसे में बाइक सवार तीनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान समृद्धि रूपक धामसे (15), आरुही राजू चावरे (17) और मिस्बाह जावेद शेख (17) के रूप में हुई है।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)