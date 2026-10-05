सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, कुल संख्या बढ़कर 37 हुई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तीन नए जजों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति ने जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन जजों के कार्यभार संभालने के बाद शीर्ष अदालत में जजों की संख्या 37 हो जाएगी।

शीर्ष कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश समेत जजों के कुल 38 पद हैं। इन समय शीर्ष अदालत में 34 जज हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इंटरनेट मीडिया के जरिये जानकारी दी कि गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को शीर्ष अदालत के जजों के रूप में पदोन्नत किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 28 सितंबर को इन तीनों जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी। जस्टिस सुनीता अग्रवाल के पदभार संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़कर तीन हो जाएगी। इस समय सुप्रीम कोर्ट में दो महिला जज हैं।

इनमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं। जस्टिस बीवी. नागरत्ना 31 अगस्त, 2021 से शीर्ष कोर्ट में जज हैं। वह 2027 में प्रधान न्यायाधीश भी बन सकती हैं। वहीं जस्टिस मोहना को इस साल जून में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था।