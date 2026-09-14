बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस के 3 इटैलियन पैसेंजर्स दिल्ली से रवाना, एअर इंडिया को नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया के पैसेंजर-हैंडलिंग सिस्टम में एक बड़ी चूक सामने आई है। यहां इटली के तीन नागरिक जरूरी इमिग्रेशन क्लीयरेंस के बिना ही दिल्ली से म्यूनिख के लिए रवाना हो गए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

यह घटना 4 सितंबर की सुबह हुई, जब ये तीनों यात्री अमृतसर से एअर इंडिया की फ्लाइट AI-1115 से रात करीब 12:50 बजे दिल्ली पहुंचे। इसके लगभग एक घंटे बाद, रात करीब 1:45 बजे, वे म्यूनिख जाने वाली लुफ्थांसा फ्लाइट LH-763 में सवार हो गए। हालांकि, भारत से रवाना होने से पहले इन यात्रियों ने इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की थी।