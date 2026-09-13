24 कैरेट गोल्ड और 3.83 लाख अमेरिकन डायमंड... हैदराबाद में सोने के गणपति का हुआ भव्य स्वागत

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। इस साल हैदराबाद में गणेशोत्सव की शुरुआत बहुत शानदार रही। 9 सितंबर को हैदराबाद के बेगम बाजार में ली-ची का राजा गणपति का आगमन हुआ। यह मूर्ति 24 कैरेट सोने की परत और 3.83 लाख अमेरिकन डायमंड्स से सजी है।

हो सकता है कि यह शहर की सबसे ऊंची मूर्ति न हो लेकिन इसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जब सोने और पत्थरों पर रोशनी पड़ती है तो पूरी मूर्ति अद्भुत चमक से जगमगा उठती है। सोने और हीरों से सजे गणपित इसके आंकड़े ही आपको दोबारा देखने पर मजबूर कर देंगे। इस साल के ली-ची का राजा को 24-कैरेट गोल्ड प्लेटिंग और 3,83,800 अमेरिकन डायमंड्स से सजाया गया है। मूर्ति पर की गई बारीक कारीगरी ही उसे एक खास चमक देती है और जब यह मूर्ति बेगम बाजार पहुंची तो इसकी सुनहरी सतह और हीरों की कतारें हर तरफ से रोशनी को परावर्तित कर रही थीं।