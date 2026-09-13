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24 कैरेट गोल्ड और 3.83 लाख अमेरिकन डायमंड... हैदराबाद में सोने के गणपति का हुआ भव्य स्वागत

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Sun, 13 Sep 2026 03:04 PM (IST)

हैदराबाद के बेगम बाजार में ली-ची का राजा गणपति का भव्य आगमन हुआ, जो 24 कैरेट सोने और 3.83 लाख अमेरिकन डायमंड्स से सुसज्जित है।

हैदराबाद के गणपति ने खींचा सबका ध्यान।

हैदराबाद के गणपति ने खींचा सबका ध्यान।

HighLights

  1. ली-ची का राजा गणपति का बेगम बाजार में आगमन।

  2. 24 कैरेट सोने और लाखों अमेरिकन डायमंड्स से सुसज्जित मूर्ति।

  3. लालबागचा राजा और तिरुपति बालाजी से प्रेरित डिजाइन।

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। इस साल हैदराबाद में गणेशोत्सव की शुरुआत बहुत शानदार रही। 9 सितंबर को हैदराबाद के बेगम बाजार में ली-ची का राजा गणपति का आगमन हुआ। यह मूर्ति 24 कैरेट सोने की परत और 3.83 लाख अमेरिकन डायमंड्स से सजी है।

हो सकता है कि यह शहर की सबसे ऊंची मूर्ति न हो लेकिन इसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जब सोने और पत्थरों पर रोशनी पड़ती है तो पूरी मूर्ति अद्भुत चमक से जगमगा उठती है।

सोने और हीरों से सजे गणपित

इसके आंकड़े ही आपको दोबारा देखने पर मजबूर कर देंगे। इस साल के ली-ची का राजा को 24-कैरेट गोल्ड प्लेटिंग और 3,83,800 अमेरिकन डायमंड्स से सजाया गया है। मूर्ति पर की गई बारीक कारीगरी ही उसे एक खास चमक देती है और जब यह मूर्ति बेगम बाजार पहुंची तो इसकी सुनहरी सतह और हीरों की कतारें हर तरफ से रोशनी को परावर्तित कर रही थीं।

लालबागचा राजा और तिरुपति बालाजी से प्रेरित गणपति

इस मूर्ति के पीछे एक और दिलचस्प बात है। इसका डिजाइन मुंबई के लालबागचा राजा से प्रेरित है, साथ ही इसमें तिरुपति बालाजी की झलक भी मिलती है। इस मेल से ली-ची का राजा को एक ऐसा रूप मिलता है जो जाना-पहचाना तो लगता है, लेकिन आम गणपति मूर्ति जैसा नहीं है।

यह लालबागचा राजा के भव्य और आसानी से पहचाने जाने वाले स्टाइल को तिरुमाला के मुख्य देवता से जुड़ी पारंपरिक विशेषताओं के साथ जोड़ता है।

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