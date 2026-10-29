'मिडिल ईस्ट संघर्ष में 22 भारतीयों की मौत, इनमें 14 नाविक शामिल', विदेश मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक बयान
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम स्थिति को लेकर गहराई से चिंतित हैं। ...और पढ़ें
HighLights
प्रभावित देशों में मौजूद अन्य भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए 'कंट्रोल रूम' एक्टिव
भारतीय नागरिकों, खासकर उमराह तीर्थयात्रियों के लिए नई यात्रा सलाह जारी की है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पुष्टि की कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में अब तक 22 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। इनमें 14 नाविक शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम स्थिति को लेकर गहराई से चिंतित हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि संघर्ष क्षेत्र में 22 भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें 14 नाविक शामिल हैं।
उन्होंने सऊदी अरब में क्षेत्रीय तनाव से जुड़े घटनाक्रमों में तीन भारतीयों की मौत की भी जानकारी दी। जयसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदाय और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक मिशन सक्रिय रूप से संपर्क में हैं। हम वहां अपने मिशनों और समुदाय के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं।
विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि पश्चिम एशिया में भारतीय राजनयिक पोस्ट स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं ताकि भारतीय कामगारों और नाविकों की सुरक्षा, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।
इस बीच, जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सऊदी अरब में उड़ान व्यवधान से प्रभावित भारतीय नागरिकों, खासकर उमराह तीर्थयात्रियों के लिए नई यात्रा सलाह जारी की है। इसमें अतिरिक्त उड़ान विकल्पों की जानकारी दी गई है।
वाणिज्य दूतावास ने बताया कि जेद्दा और मदीना से सऊदी एयरलाइंस और अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस भारत के लिए सेवाएं संचालित कर रही हैं। दम्माम और रियाद से फ्लाईनास ने लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोझिकोड और कोच्चि जैसे शहरों के लिए अतिरिक्त उड़ानें घोषित की हैं।