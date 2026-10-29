'मिडिल ईस्ट संघर्ष में 22 भारतीयों की मौत, इनमें 14 नाविक शामिल', विदेश मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पुष्टि की कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में अब तक 22 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। इनमें 14 नाविक शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम स्थिति को लेकर गहराई से चिंतित हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि संघर्ष क्षेत्र में 22 भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें 14 नाविक शामिल हैं।

उन्होंने सऊदी अरब में क्षेत्रीय तनाव से जुड़े घटनाक्रमों में तीन भारतीयों की मौत की भी जानकारी दी। जयसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदाय और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक मिशन सक्रिय रूप से संपर्क में हैं। हम वहां अपने मिशनों और समुदाय के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं।