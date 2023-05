New Parliament Building: नए संसद भवन के उद्घाटन में तमिलनाडु के 20 धर्माध्यक्ष होंगे शामिल: निर्मला सीतारमण

चेन्नई, एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि 28 मई को नए संसद भवन (New Parliament Building Inauguration) के उद्घाटन के लिए तमिलनाडु के 20 आदिमों (20 aadeenams) को आमंत्रित किया गया है, जहां 'सेंगोल' (What Is Sengol) स्थापित किया जाएगा।

तमिलनाडु, तेलंगाना और नगालैंड के राज्यपालों के साथ यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेनगोल (राजदंड) सौंपे जाने की घटना में तमिलनाडु का एक बड़ा गौरवपूर्ण हिस्सा है।

28 मई को पीएम मोदी करेंगे नई पार्लियामेंट का उद्घाटन

यह स्वर्गीय सीआर राजगोपालाचारी के बाद नेहरू के परामर्श के बाद शैव पोंटिफ के साथ चर्चा करने के बाद तिरुवदुथुराई अधीनम की सलाह पर किया गया था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किए जाने के साथ, तमिलनाडु के 20 'आदीनम', जिनमें तिरुवदुथुराई, पेरूर और मदुरै शामिल हैं, को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया गया है।

तमिल में, 'आदीनम' शब्द एक शैव मठ और ऐसे मठ के प्रमुख दोनों को संदर्भित करता है।

पोंटिफ और ओडुवर होंगे कार्यक्रम में शामिल

उसने कहा कि पोंटिफ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहां ओडुवर (शैव शास्त्रों और भजनों में विद्वान) होंगे जो थेवरम का पाठ करेंगे। 1947 में भी सेंगोल को नेहरू को सौंप दिया गया था जब ओथुवर्गल ने कोलारू पथिगम का पाठ किया था।

उन्होंने कहा कि उसी सेंगोल को लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास बहुत श्रद्धा के साथ स्थापित किया जाएगा और यह "न्याय के साथ और बिना किसी पक्षपात के शासन" का प्रतीक होगा।

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, उनके तेलंगाना और नागालैंड के समकक्ष क्रमशः तमिलसाई साउंडराजन और ला गणेशन, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और तमिलनाडु के मंत्री पीके सेकर बाबू उपस्थित थे।