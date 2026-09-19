चार हाई कोर्ट में 14 जजों को नियुक्ति, कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत चार हाई कोर्ट में शनिवार को 14 जजों को नियुक्त किया।

कानून मंत्रालय की अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट में दो जज और पांच अतिरिक्त जज नियुक्त किए गए हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में एक जज नियुक्त किया गया है।

झारखंड हाई कोर्ट में तीन जजों और कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की गई है। न्यायिक अधिकारी और वरिष्ठ वकील को हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया जाता है।

अतिरिक्त जजों की नियुक्ति आमतौर पर दो वर्षों के लिए की जाती है, जिसके बाद अतिरिक्त जजों को स्थायी जज के रूप में पदोन्नत किया जाता है।