छत्तीसगढ़ गृहमंत्री का बड़ा खुलासा: झीरम नरसंहार के 14 आरोपी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, जी रहे हैं पुनर्वासित जीवन

जेएनएन, जगदलपुर। झीरम घाटी नरसंहार मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आरोपित 39 लोगों में से 14 ऐसे हैं जो आत्मसमर्पण कर पुनर्वासित जीवन जी रहे हैं।

इस केस में 10 दोषियों को एनआईए की विशेष अदालत द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस मामले से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि एनआइए ने 39 लोगों को आरोपित बनाया है, जो माओवादी संगठन के विभिन्न कैडर से संबंधित हैं। इनमें से नौ मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं, 11 पर अदालत का निर्णय आ चुका है और एक की मौत हो चुकी है।