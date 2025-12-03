13 साल की लड़की को खेत में खींचकर रेप, कर्नाटक के बेलगावी में हैरान करने वाली घटना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर मंगलवार को एक 13 साल की लड़की को गन्ने के खेत में खींचकर उसके साथ रेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों का नाम मणिकांठा दिन्निमनी और इरन्ना संकम्मनवर है। पुलिस का कहना है कि एक आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट की, जबकि दूसरे ने पहरा देकर उसका साथ दिया। कहां की है ये घटना शुरुआती जानकारी के अनुसार, घटना मुरागोडा पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई। पुलिस ने बताया कि सातवीं क्लास की छात्रा को कथित तौर पर अगवा कर लिया गया और उसके साथ रेप किया गया, जब वह आटा चक्की से लौट रही थी।

आरोपियों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया, जब नाबालिग लड़की आटा चक्की से घर लौट रही थी। पीड़िता के घर से महज 300 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। बेलगावी के एसपी ने क्या कहा? इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बेलगावी के SP भीमाशंकर गुलेड़ ने कहा कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि एक आरोपी ने जुर्म किया और दूसरे ने पहरा देकर उसका साथ दिया।a