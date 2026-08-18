महाराष्ट्र में 1.25 लाख ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों ने मराठी सीखी, सरकार की इस मुहिम से यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानीय संगठनों के सहयोग से शुरू किए गए 105-दिन के अभियान के तहत लगभग 1.25 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों ने कामचलाऊ मराठी दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है।
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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को यह जानकारी दी
शिंदे ने जोर देकर कहा कि मराठी श्रद्धा की भाषा है न कि मजबूरी की
पीटीआई, थाणे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानीय संगठनों के सहयोग से शुरू किए गए 105-दिन के अभियान के तहत लगभग 1.25 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों ने कामचलाऊ मराठी दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को यह जानकारी दी। थाने में एक समारोह में, जहां गैर-मराठी पृष्ठभूमि के सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, उन्होंने जोर देकर कहा कि मराठी श्रद्धा की भाषा है न कि मजबूरी की।
गैर-मराठी बोलने वाले लोगों द्वारा भाषा को स्वेच्छा से अपनाना राज्य की सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है।
शिंदे हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभियान के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 105-दिन के इस अभियान में 1.25 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी सीखी और परीक्षा पास की।
उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की प्रशंसा की, जिन्होंने कानूनी मजबूरी के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से मराठी को बढ़ावा दिया। शिंदे ने कहा भाषा प्रेम से सीखी जाती है, कानून से नहीं।
उन्होंने मराठी बोलने वालों से अपील की कि वे भाषा सीखने वाले लोगों का मजाक न उड़ाएं और इसके बजाय महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा में उनके साथ संवाद करें। तीन-डेढ़ महीने की इस पहल के दौरान 1,65,600 से अधिक परिवहन श्रमिकों ने पंजीकरण कराया था।