महाराष्ट्र में 1.25 लाख ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों ने मराठी सीखी, सरकार की इस मुहिम से यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

पीटीआई, थाणे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानीय संगठनों के सहयोग से शुरू किए गए 105-दिन के अभियान के तहत लगभग 1.25 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों ने कामचलाऊ मराठी दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को यह जानकारी दी। थाने में एक समारोह में, जहां गैर-मराठी पृष्ठभूमि के सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, उन्होंने जोर देकर कहा कि मराठी श्रद्धा की भाषा है न कि मजबूरी की।