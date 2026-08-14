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भारत के सात राज्यों में 12 लाख नई नौकरियां, 1380 JCC से निकलेंगी वैकेंसी

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:45 PM (IST)

देश के सात राज्यों ने 2031 तक 1,380 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे 12 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी।

भारत के सात राज्यों में खुलेंगे JCC

भारत के सात राज्यों में खुलेंगे JCC

HighLights

  1. सात राज्यों का लक्ष्य 2031 तक 1,380 जीसीसी स्थापित करना।

  2. इन जीसीसी से 12 लाख अतिरिक्त नौकरियों का सृजन होगा।

  3. कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने जीसीसी नीतियां घोषित कीं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के सात राज्यों ने वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की स्थापना की घोषणा की है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट सीबीआरई के अनुसार, इन राज्यों ने वर्ष 2031 तक 1,380 जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इससे इन राज्यों में 12 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित होंगी।

सीबीआरई के अनुसार, जिन राज्यों ने जीसीसी के लिए विशेष नीति की घोषणा की है उनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरल, हरियाणा और मध्य प्रदेश शामिल हैं।

सीबीआरई के चेयरमैन अंशुमान मैगजीन का कहना है कि राज्य सरकारों ने जीसीसी नीतियों को औपचारिक रूप देने की जो गति दिखाई है, वह भारत के वाणिज्यिक रियल एस्टेट परिदृश्य में अभूतपूर्व है। यह एक व्यापक मान्यता को दर्शाता है कि ये केंद्र अब भारत की सेवा अर्थव्यवस्था के केंद्रीय स्तंभ बन गए हैं।

सभी राज्यों के लक्ष्य निर्धारित

रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक ने 500 जीसीसी की स्थापना का लक्ष्य रखा है जिससे 3.5 लाख नौकरियों का सृजन होगा। महाराष्ट्र में 200 जीसीसी से चार लाख नई नौकरियों की संभावना है।

राजस्थान भी 200 से अधिक जीसीसी की स्थापना की योजना बना रहा है, जिसमें 1.5 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना है। गुजरात ने 250 से अधिक जीसीसी का लक्ष्य रखा है और 50,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

इसी तरह केरल में 80 जीसीसी से 1.6 लाख नौकरियों और हरियाणा में 100 से अधिक जीसीसी से 30 हजार नौकरियों का सृजन होगा। मध्य प्रदेश ने 50 से अधिक जीसीसी से 37,000 नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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