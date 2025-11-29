मुर्शिदाबाद में अवैध तरीके से रह रहे 12 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, पनाह देने वाला भी पकड़ाया

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के इस्लामपुर इलाके से पुलिस ने 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, इन घुसपैठियों को आश्रय देने के आरोप में एक स्थानीय भारतीय नागरिक साबिर अली को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम इस्लामपुर के हुर्शी ग्राम पंचायत के गोपालपुर गांव में एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सभी को दबोचा गया। इन बांग्लादेशियों के पास भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज़ नहीं थे। पूछताछ में पता चला है कि ये बांग्लादेशी नागरिक स्थानीय निवासी साबिर अली की मदद से उस गांव में रह रहे थे। ये लोग अवैध तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए थे।

छानबीन में जुटी है पुलिस पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों के नाम- मोहम्मद औल (25), अब्दुल खालिक (38), सुमन अली (30), सुकुद्दीन (26), खबीर (19), शाहिदुल (35), मोहम्मद सब्बीर (22), मोहम्मद जियाउरुल हक (38), मजदर अली (36), मोहम्मद खैरुल (27), मोहम्मद रोनी (23) और रूहुल अमीन (34) है। पुलिस बांग्लादेशियों से पूछताछ कर छानबीन में जुटी है।