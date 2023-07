असम में आठ आदिवासी संगठनों के 1182 सदस्यों ने सौंपे अपने हथियार, शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर

आठ आदिवासी विद्रोही संगठनों के कुल 1182 सदस्यों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा को अपने हथियार सौंप दिये। प्रत्येक संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहां एक समारोह में अपने हथियार समर्पित किए। इन संगठनों द्वारा सौंपे गये 300 से अधिक हथियारों में एके सीरीज की राइफल लाइट मशीनगन और अन्य हथियार शामिल हैं। समारोह स्थल पर 200 से अधिक हथियार प्रदर्शित भी किए गए।

आठ आदिवासी संगठनों के 1182 सदस्यों ने सौंपे अपने हथियार

गुवाहाटी, प्रेट्र: केंद्र और असम सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले आठ आदिवासी विद्रोही संगठनों के कुल 1182 सदस्यों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा को अपने हथियार सौंप दिये। प्रत्येक संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहां एक समारोह में अपने हथियार समर्पित किए। 200 से अधिक हथियार प्रदर्शित इन संगठनों द्वारा सौंपे गये 300 से अधिक हथियारों में एके सीरीज की राइफल, लाइट मशीनगन और अन्य हथियार शामिल हैं। समारोह स्थल पर 200 से अधिक हथियार प्रदर्शित भी किए गए। इस अवसर पर आदिवासी कल्याण एवं विकास परिषद के पदाधिकारियों ने भी शपथ ली। 2016 से ही संघर्ष विराम केंद्र और असम सरकार के साथ हुए शांति समझौते के तहत ही पिछले साल सितंबर में इस परिषद का गठन किया गया था ताकि 2016 से शिविरों में रह रहे आदिवासी संगठनों के सदस्यों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। आदिवासी संगठनों के इन समूहों ने 2016 से ही संघर्ष विराम किया हुआ है। विद्रोही संगठनों ने हथियार समर्पित किए इन संगठनों में आल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी (एएएनएलए), एएएनएलए (एफजी), बिरसा कमांडो फोर्स (बीसीएफ), बीसीएफ (बीटी), संथाल टाइगर फोर्स, आदिवासी कोबरा मिलिटेंट आफ असम (एसीएमए), एसीएमए (एफसी) और आदिवासी पीपुल्स आर्मी (एपीए) शामिल हैं।

Edited By: Amit Singh