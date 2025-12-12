Language
    कर्नाटक से रातों-रात गायब हुए 110 सूअर, सुबह होने से पहले चोरों की 'चांदी'

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:39 PM (IST)

    कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले सूअर चोरी का मामला सामने आया है। जहां चोरों ने रातों-रात 100 सूअरों की चोरी की। हैरानी की बात यह कि चोरों ने इन सुअरों ...और पढ़ें

    कर्नाटक से रातों-रात गायब हुए 110 सूअर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले से चोरी का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। जहां, चोरों ने एक 110 सूअरों की चोरी की है। चोरी की यह घटना पिछले महीने 5 नवंबर की बताई जा रही है। सुअर चोरी के मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाकी साथियों की तलाश जारी है।

    गिरफ्तार किए गए चोर की पहचान आंध्र प्रदेश के लेनिन नगर के रहने वाले आनंद के रूप में हुई है। जो खुद का सूअर पालन का बिजनेस करता था, लेकिन वह साथ में पशुओं की चोरी भी करता था।

    क्या है पूरा मामला

    बीते 5 नवंबर को चिक्काबल्लापुरा जिले के चिंतामणि तालुक के बुरुडुगुंटे गांव में वेंकटपति नाम का एक किसान अपने सारे सूअरों को चारा खिलाकर सोने चला गया। लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो उसे जानवरों की चीख-पुकार की जगह खामोशी मिली। जब वह सुअर बाड़े में पहुंचा तो वहां सारे सुअर गायब मिले। इसके बाद उसने आस-पास तलाश की, जब कोई सुराग नहीं मिला तो वेंकटपति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

    ऐसे हुआ भंडाफोड़

    टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चिक्कबल्लापुरा जिले की केंचरलाहाल्ली पुलिस ने सूअर चोरी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने कथित तौर पर एक ही रात में सौ से अधिक सूअर चुराए और सूर्योदय से पहले उन सभी को बेच दिया।

    चोरों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर नारायणस्वामी और सब-इंस्पेक्टर जगदीश के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन हुआ। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस अनंतपुर पहुंची और आनंदा को ढूंढ निकाला, जिसने चोरी की बात कबूल कर ली और बताया कि उसके चार साथी थे। उसने पुलिस को बताया कि उसने सूअर पहले ही बेच दिए थे और पैसे घर में छिपा रखे थे।

    पुलिस ने जब गिरफ्तार गिए चोर के घर पर छापा मारा तो उन्हें 3 लाख रुपये नकद मिले। पुलिस अब इस असामान्य पशुधन चोरी मामले में बचे हुए संदिग्धों और इस्तेमाल किए गए वाहनों की तलाश कर रही है।