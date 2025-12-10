'नक्सलवाद अपने अंत के करीब...' हिडमा के साथी समेत 11 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 82 लाख के थे इनामी

ओमप्रकाश तिवारी, गढ़चिरोली। माओवादी हिंसा को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत बुधवार को गढ़चिरोली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के 11 कट्टर कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करनेवालों में हाल ही में मारे गए सेंट्रल कमेटी मेंबर हिडमा का साथी भीमा उर्फ सीतू उर्फ किरण हिडमा कोवासी भी शामिल है। इन सभी पर कुल मिलाकर 82 लाख रुपये का इनाम घोषित था। गढ़चिरोली पुलिस परिसर में आत्मसमर्पण स्वीकार करने के बाद पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा कि नक्सलवाद अपने अंत के करीब है। अब केवल कुछ समय की बात है। 11 माओवादियों ने गढ़चिरोली में किया आत्मसमर्पण एक औपचारिक समारोह में राज्य की पुलिस महानिदेशक के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विशेष अभियान) डॉ. चेरिंग दोरजे, उप महानिरीक्षक (गढ़चिरोली रेंज) अंकित गोयल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के उप महानिरीक्षक (संचालन) अजय कुमार शर्मा और गढ़चिरोली जिले के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के सामने जिन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, उनमें से चार ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया।

इन सभी पर कुर 82 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस अवसर पर रश्मि शुक्ला ने कहा कि गढ़चिरोली में अब मुश्किल से 10 से 11 लोग ही बचे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र पुलिस को पूरा भरोसा है कि 31 मार्च, 2026 की समय सीमा से पहले ही राज्य में माओवाद खत्म हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारा माओवाद पीड़ित अन्य राज्यों (छत्तीसगढ़ और तेलंगाना) के साथ बहुत अच्छा समन्वय है और हम मिलकर काम कर रहे हैं। डीजीपी के अनुसार इसी साल 100 से अधिक माओवादियों ने गढ़चिरोली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है।

शेष सशस्त्र माओवादी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे अपने हथियार डाल दें और लोकतंत्र की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं ताकि आगे सम्मानजनक जीवन जी सकें। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला अगले महीने तीन जनवरी को ही सेवानिवृत्त हो रही हैं।

आत्मसमर्पण करने वालों में हिडमा का साथी भी शामिल राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख रह चुकीं शुक्ला ने कहा कि गढ़चिरोली पुलिस, सी-60 कमांडो यूनिट और सीआरपीएफ ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी कई बार गढ़चिरोली आ चुकी हैं। उन्हें यहां बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। नक्सलियों का जमीनी स्तर पर समर्थन काफी कम हो गया है।

इस अवसर पर गढ़चिरोली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने कहा कि आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण अब तक कुल 783 सक्रिय माओवादियों ने गढ़चिरोली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। नीलोत्पल के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों में 57 वर्षीय रमेश उर्फ भीमा उर्फ बाजू गुड्डी लेकामी 43 मुठभेड़ों में शामिल रहकर भी बचता रहा है।

उस पर आगजनी की आठ एवं 37 अन्य घटनाओं में शामिल रहने के भी आरोप हैं। उसके अलावा 35 वर्षीय भीमा उर्फ सीटू उर्फ किरण हिडमा कोवासी कुछ दिनों पहले ही एक मुठभेड़ में मारे गए माडवी हिडमा का साथी रहा है।

नक्सलवाद अपने अंत के करीब इन दोनों के साथ बस्तर डिवीजनल कमेटी के सदस्य, पोरिये उर्फ लक्की अदामा गोटा, रतन उर्फ सन्ना मसु ओयाम, कमला उर्फ रागो इरिया वेलाडी, पोरिये उर्फ कुमारी भीमा वेलाडी, रामाजी उर्फ मुरा लच्छू पुंगती, सोनू पोडियाम उर्फ अजय सानू काटो, प्रकाश उर्फ पांडु कुंद्रा पुंगती, सीता उर्फ जैनी टोंडे पालो और साईनाथ शंकर मेड शामिल हैं।