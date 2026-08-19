असम: 103 साल की बुजुर्ग महिला की दरियादिली ने जीता लोगों की दिल, बाढ़ पीड़ित परिवारों को दान कर दी जिंदगीभर की कमाई
असम के सोनितपुर जिले की 103 वर्षीय कनकलता दास ने बाढ़ प्रभावित 77 परिवारों को अपनी जीवनभर की बचत से 2,000 रुपये प्रति परिवार दान कर दया की मिसाल पेश की है।
HighLights
103 वर्षीय कनकलता दास ने बाढ़ पीड़ितों को दान दिया।
अपनी जीवनभर की बचत से 77 परिवारों की मदद की।
असम में दया और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल बनीं।
डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के सोनितपुर जिले के मजरिमारी गांव में 103 साल की कनकलता दास दया करुणा की एक नई मिसाल बनकर उभरी हैं। उनकी दरियादिली ने पूरे राज्य में लोगों का दिल जीत लिया है।
हाल ही में आई बाढ़ के बाद शिवसागर जिले के अमगुरी गार्डन इलाके के लोगों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनके बारे में जानने के बाद दास ने उनकी सार्थक तरीके से मदद करने का फैसला किया।
सालों से जमा राशि को किया दान
वह शिवसागर जिले के कमिश्नर के ऑफिस गईं, जहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित 77 परिवारों में से हर एक को 2,000 रुपये की आर्थिक मदद दी। यह मदद उन्होंने अपनी उस बचत से दी थी जो उन्होंने कई सालों में जमा की थी।
उनके इस काम ने ऑफिस में मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। डिप्टी कमिश्नर मृदुल यादव ने यह दान लिया और उनकी दरियादिली के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। भावुक कर देने वाले इस पल में उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा और दास ने खुशी-खुशी उन्हें आशीर्वाद दिया।
राज्यभर में हो रही बुजुर्ग महिला की सराहना
103 साल की महिला के इस नेक काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। कई लोग इसे दया और सामाजिक जिम्मेदारी की एक प्रेरणादायक मिसाल बता रहे हैं। कनकलता दास ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सेवा और इंसानियत ही सबसे सच्चा धर्म है और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी इंसान दूसरों की मदद करने का फैसला कर सकता है।