UPI के दस साल... 10 Points में जानिए कैसे बना डिजिटल पेमेंट का किंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज का दौर डिजिटल क्रांति का दौर है। इस क्रांति में सबसे अहम योगदान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI का है। UPI अब हमारे जीवन का अहम हिसा बन चुका है। आज 25 अगस्त को UPI शुरू हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं।

रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले से लेकर फाइव स्टार होटलों तक सब जगह UPI से पेमेंट लिए जा रहा हैं। पिछले 10 सालों में इसकी पहुंच भारत तक सिमित नहीं रही बल्कि अब विदेशों में भी इस सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसके लॉन्च के 10 साल पूरे होने पर, मोदी ने कहा कि UPI ने जो पैमाना और पहुंच हासिल की है, वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने लोगों से अपने अनुभव साझा करने को कहा कि कैसे इस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने उनके जीवन पर असर डाला है।

मोदी ने एक्स पर पर लिखा, 'एक दशक पहले UPI शुरू किया गया था, जो भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। UPI का पैमाना और पहुंच ऐसी है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।'

10 सालों में कितना बढ़ा ट्रांजैक्शन ? UPI को 25 अगस्त 2016 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की देखरेख में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने लॉन्च किया था। तब से यह भुगतान प्रणाली भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गया।

पिछले 10 सालों में UPI के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन की संख्या और उनकी वैल्यू दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सालाना ट्रांजैक्शन 2016-17 में 1.78 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 24,162 करोड़ से ज्यादा हो गया, जो लगभग 13000 गुना बढ़ोतरी है।