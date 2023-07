VSSC Recruitment 2023: विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में 61 साइंटिस्ट / इंजीनियर की भर्ती, आवेदन 21 जुलाई तक

VSSC Recruitment 2023 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के तिरूवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) द्वारा साइंटिस्ट / इंजीनियर के कुल 61 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार 5 जुलाई से शुरू कर दी है। उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख 21 जुलाई की शाम 5 बजे तक अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए कोई शुल्क नहीं देना है।

VSSC Recruitment 2023: आवेदन हेतु उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट, vssc.gov.in पर विजिट करना होगा।

Your browser does not support the audio element.

VSSC Recruitment 2023: अंतरिक्ष विभाग या इसरो में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। विभाग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के तिरूवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) द्वारा साइंटिस्ट / इंजीनियर के कुल 61 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र द्वारा जारी विज्ञापन (सं.वीएसएससी-327, 1 जुलाई 2023) के अनुसार आवेदन के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 5 जुलाई से 21 जुलाई (शाम 5 बजे) तक अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। VSSC Recruitment 2023: कहां और कैसे करें आवेदन? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में साइंटिस्ट / इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट, vssc.gov.in पर विजिट करना होगा और फिर भर्ती सेक्शन में जाना होगा। यहां पर उम्मीदवारों को सम्बन्धित भर्ती के लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद उम्मीदवार भर्ती अधिसूचना और ऑनलाइन आवेदन लिंक दोनों एक ही पेज पर देख सकेंगे। इस लिंक के माध्यम से उम्मीदवार अप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना है। VSSC भर्ती 2023 अधिसूचना डाउनलोड और आवेदन लिंक VSSC Recruitment 2023: कौन कर सकता है आवेदन? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में साइंटिस्ट / इंजीनियर के पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने रिक्तियों से सम्बन्धित क्षेत्र/विषय में बीई/बीटेक प्राप्त की हो या पीएचडी कर चुके हों। पीजी स्तर पर उम्मीदवारों को न्यूनतम 60 फीसदी अंक अर्जित किए होने चाहिए। साथ ही, उम्मीदवारों की आयु आवेदन की आखिरी तारीख को 28/30/35 वर्ष (पदों के अनुसार अलग-अलग) से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, अधिक जानकारी और भर्ती से सम्बन्धित अन्य विवरणों के लिए वीएसएससी द्वारा जारी की गई अधिसूचना ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक से उम्मीदवार देख सकते हैं।

Edited By: Rishi Sonwal