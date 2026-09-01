UKSSSC Group C Recruitment 2026: उत्तराखंड में ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन इस दिन से शुरू, 12वीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने ग्रुप-सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यूकेएसएसएससी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ग्रुप-सी के कुल 553 पदों पर आवेदन 08 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को 07 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथि आवेदन शुरू: 08 सितंबर, 2026

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 07 अक्टूबर, 2026

फॉर्म में सुधार करने की तिथि: 02 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, 2026 आयु-सीमा आयु की गणना 01 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता ग्रुप-सी के विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से पद से संबंधित 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।