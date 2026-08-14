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    UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, रजिस्ट्रेशन इस डेट से स्टार्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:45 PM (IST)

    यूपीएसएसएससी ने वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ...और पढ़ें

    UPSSSC Veterinary Pharmacist Recruitment 2026: यहां देखें पूरी डिटेल।

    UPSSSC Veterinary Pharmacist Recruitment 2026: यहां देखें पूरी डिटेल।

    HighLights

    1.  वेटनरी फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी।

    2. कुल 1308 पदों पर होगी भर्ती।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने वेटनरी फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे जल्द ही UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के जरिये कुल 1308 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही इन पदों के लिए 14 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 05 अक्टूबर, 2026 तक अपना फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, 2026 निर्धारित है।

    कौन कर सकते हैं अप्लाई

    1. वेटनरी फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास PET-2025 का स्कोरकार्ड होना चाहिए।उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
    2. उम्मीदवारों ने वेटनरी फार्मेसी में 02 से 03 माह का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए।
    3. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।

    रजिस्ट्रेशन फीस

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। जनरल, ओबीसी, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपये निर्धारित है।

    UPSSSC Veterinary Pharmacist Recruitment 2026 Form Link

    मुख्य परीक्षा का पैटर्न

    मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से पशुओं और पोल्ट्री की शारीरिक संरचना, पशुपालन प्रबंधन का परिचय, पशुओं की नस्ल और आर्थिक गुणों का परिचय, पशु पोषण और स्वास्थ्य की बुनियादी बातें, क्लीनिकल पैथोलॉजी की बुनियादी बातें, क्लीनिकल पैथोलॉजी की बुनियाद, फार्माकोलॉजी (औषधि विज्ञान) के मूल सिद्धांत, क्लीनिकल पशु चिकित्सा कीबुनियादी बातें आदि विषयों से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट निर्धारित है। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।

     

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