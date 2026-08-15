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UPSSSC JE Agriculture Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के पदों पर आवेदन इस डेट से स्टार्ट, यहां चेक करें पात्रता सहित अन्य डिटेल

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Updated: Sat, 15 Aug 2026 04:32 PM (IST)

उत्तर प्रदेश जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के पदों पर आवेदन जल्द ही शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

UPSSSC JE Agriculture Recruitment 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

UPSSSC JE Agriculture Recruitment 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

HighLights

  1. जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती।

  2. कुल 132 पदों पर होगी भर्ती।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राज्य में जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। बता दें, UPSSSC JE Agriculture Recruitment 2026 के पदों पर आवेदन 17 सितंबर, 2026 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 07 अक्टूबर, 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित है।

भर्ती संबंधित विविरण

कैटेगरी  कुल पद
जनरल  54
ईडब्ल्यूएस  13
ओबीसी  43
एससी  23
एसटी  01

आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता

  1. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास PET-2025 का स्कोकार्ड होना चाहिए।
  2. उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की हो।
  3. उम्मीदवार शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कृषि अभियंत्रण में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
  4. न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

एग्जाम पैटर्न

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से फार्म पावर इंजीनियरिंग एंड नॉन कनवेन्शनल सोर्सेज आफ एनर्जी, आईसी इंजन, ट्रैक्टर, नान कन्वेनशनल एनर्जी बायोगैस टेक्नालॉजी, विन्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलाजी एंड सोलर एनर्जी टेक्नोलाजी, एग्रोबेस्ड इन्डस्ट्रीज, फार्म एंड लैंड डेवलपमेन्ट मशीनरी, फार्म मैक्नाइजेशन, इरीगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग इन्ट्रोडक्शन आदि विषयों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की कटौती भी की जाएगी।

 UPSSSC Junior Engineer JE Agriculture Recruitment 2026 Form Link

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 

 

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