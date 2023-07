UPSC Recruitment 2023: यूपीएससी ने डिप्टी आर्किटेक्ट सहित विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

UPSC Recruitment 2023 संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 71 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गयी है। इसके जरिये वैज्ञानिक कानूनी अधिकारी आर्किटेक्ट सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस शुरू हो चुकी है। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि 27 जुलाई तक इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

UPSC Recruitment 2023: संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 71 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई।

UPSC Recruitment 2023: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ओर से डिप्टी आर्किटेक्ट, वैज्ञानिक 'बी' सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए यूपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2023 निर्धारित की गयी है। इस भर्ती में भाग लेने से पहले अभ्यर्थी निर्धारित की गयी योग्यता एवं मापदंड अवश्य जांच लें। UPSC Recruitment 2023: भर्ती विवरण यह भर्ती कुल 71 पदों के लिए निकाली गयी है। इसमें से डिप्टी आर्किटेक्ट के 53 पद, कानूनी अधिकारी के 2 पद, वैज्ञानिक अधिकारी का 1 पद, वैज्ञानिक 'बी' के 7 पद, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के 2 पद, सहायक खान सुरक्षा निदेशक के 2 पद, महानिदेशक का 1 पद और प्रशासनिक अधिकारी के 3 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। UPSC Recruitment 2023: आवेदन प्रक्रिया योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण की जा सकती है, ऑफलाइन माध्यम से किसी भी प्रकार से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदन पत्र भरने के साथ ही अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क 25 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, दिव्यांग एवं महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। आवेदन पत्र बाहरणे के बाद अभ्यर्थी उसकी एक कॉपी अवश्य प्रिंट निकाल लें। प्रिंटआउट लेने के अंतिम तिथि 28 जुलाई 2023 तय की गयी है। यूपीएससी भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक UPSC Recruitment 2023: चयन प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रदान की गयी जानकारी के अनुसार योग्यता एवं मापदंड के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किये गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दौरान सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सफल नहीं होता है तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

