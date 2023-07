UPSC CDS 2 Final Result OUT: यूपीएससी सीडीएस 2 का फाइनल रिजल्ट घोषित, यहां से चेक करें नतीजे

UPSC CDS 2 Final Result OUT संघ लोक सेवा आयोग की ओर से यूपीएससी सीडीएस 2 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती के फाइनल चरण में शामिल हुए थे वे अपना रिजल्ट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी नतीजे चेक कर सकते हैं।

UPSC CDS 2 Final Result OUT: यूपीएससी सीडीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट हुआ घोषित।

UPSC CDS 2 Final Result OUT: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विस (CDS) 2 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने सीडीएस के अंतिम चरण में भाग लिया था वे अपना फाइनल रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं। यूपीएससी सीडीएस 2022 फाइनल रिजल्ट संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर घोषित किया गया है। आपको बता दें कि रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में घोषित किया गया है जिसमें उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दर्ज हैं। जिन उम्मीदवारों का नाम इसमें दर्ज हैं वे विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाएंगे। यूपीएससी सीडीएस 2 फाइनल रिजल्ट डायरेक्ट लिंक सीडीएस एग्जामिनेशन फाइनल रिजल्ट OTA

फाइनल रिजल्ट UPSC CDS 2 Final Result: ऐसे प्राप्त कर सकते हैं रिजल्ट यूपीएससी सीडीएस II रिजल्ट की जांच करने के लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के What’s New सेक्शन में जाएं।

इसमें आपको यूपीएससी सीडीएस II फाइनल रिजल्ट से संबंधित लिंक दिखाई देगा जिस पर क्लिक करें।

अब एक नए पेज पर आपको फिर से रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।

रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।

अब आप उसमें अपना नाम और रोल नंबर चेक कर सकते हैं। UPSC CDS 2 Final Result: जल्द जारी होंगे स्कोरकार्ड यूपीएससी सीडीएस 2 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है जिसमें कुल 302 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए है। आपको बता दें कि सभी उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड यूपीएससी की ओर से 15 दिनों के बाद उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगर उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधी या स्कोर से जुड़ी हुई कोई शिकायत होगी तो वे यूपीएससी परिसर के काउंटर से कार्य दिवसों में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के अलावा आप टेलीफोन पर नंबर 011-23385271, 011-23381125 और 011-23098543 पर संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

