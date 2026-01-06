Language
    UP Police Vacancy 2026: छूट के बाद इस डेट तक जन्मे अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन के पात्र, कैटेगरी वाइज चेक करें डिटेल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:26 PM (IST)

    यूपी पुलिस भर्ती में यूपी सरकार की ओर से सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में श ...और पढ़ें

    UPPBPB Constable Bharti 2026

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से कॉन्स्टेबल एवं जेल वार्डर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यह फैसला कोविड-19 के दौरान भर्तियां देरी से होने के चलते लिया गया है। इससे अब ओवरएज हो चुके उम्मीदवारों को भी 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी जिससे वे इस भर्ती में भाग ले सकते हैं।

    जानें किस डेट से किस डेट तक जन्मे अभ्यर्थी अब कर सकते हैं अप्लाई

    आयु में छूट के बाद कैटेगरी वाइज एज क्राइटेरिया निम्नलिखित है-
    सामान्य वर्ग/ ईडब्ल्यूएस

    • पुरुष अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले व 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।
    • महिला अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1997 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।

    अनुसूचित जाति (SC)

    • पुरुष उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच हुआ हो।
    • महिला उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1992 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।

    अनुसूचित जनजाति (ST)

    • पुरुष अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले व 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।
    • महिला अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1992 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।

    अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

    • मेल कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले व 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।
    • फीमेल कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1992 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।

    उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी

    • मेल कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले व 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।
    • फीमेल कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1992 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।

    उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी

    • पुरुष भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयुसे घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वास्तविक आयु-सेवा अवधि = परिणामी आयु (परिणामी आयु दिनांक 01.07. 2025 को 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो
    • वास्तविक आयु-सेवा अवधि = परिणामी आयु (परिणामी आयु दिनांक 01.07.2025 को 31 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो)
    up police vacancy 2026

    30 जनवरी तक फॉर्म भरने का मौका

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है जो 30 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। जमा किये गए शुल्क समायोजन की लास्ट डेट 2 फरवरी निर्धारित है।
    जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को शुल्क के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी/ एसटी के लिए फीस 400 रुपये निर्धारित है। शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

