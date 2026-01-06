UP Police Vacancy 2026: छूट के बाद इस डेट तक जन्मे अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन के पात्र, कैटेगरी वाइज चेक करें डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से कॉन्स्टेबल एवं जेल वार्डर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यह फैसला कोविड-19 के दौरान भर्तियां देरी से होने के चलते लिया गया है। इससे अब ओवरएज हो चुके उम्मीदवारों को भी 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी जिससे वे इस भर्ती में भाग ले सकते हैं।

जानें किस डेट से किस डेट तक जन्मे अभ्यर्थी अब कर सकते हैं अप्लाई आयु में छूट के बाद कैटेगरी वाइज एज क्राइटेरिया निम्नलिखित है-

सामान्य वर्ग/ ईडब्ल्यूएस पुरुष अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले व 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।

महिला अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1997 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। अनुसूचित जाति (SC) पुरुष उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच हुआ हो।

महिला उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1992 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। अनुसूचित जनजाति (ST) पुरुष अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले व 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।

महिला अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1992 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

मेल कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले व 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।

फीमेल कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1992 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी

मेल कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले व 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो।

फीमेल कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1992 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी