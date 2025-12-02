UP Police Constable Bharti: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के 25,455 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 25,455 पदों पर भर्ती के लिए ऐलान किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, पीएसी सशस्त्र आदि पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन दिसंबर माह में जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन जल्द ही कर सकेंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in विजिट करते रहें।

पहले ओटीआर जरूरी उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते है, उन्हें पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ओटीआर करवाना अवश्य हैं। उम्मीदवार apply. uppbpb.in पर जाकर अपना ओटीआर करवा सकते हैं।

आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड की ओर से जारी पिछली विज्ञापन के तहत इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 22 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवार विस्तृत विज्ञापन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे।