UP Police Bharti 2023: यूपी पुलिस भर्ती के लिए इस सप्ताह जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

UP Police Vacancy 2023 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से इस सप्ताह कांस्टेबल सहित अन्य पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। भर्ती में भाग लेने से पहले उम्मीदवार निर्धारित की गयी योग्यता अवश्य जांच लें।

UP Police Bharti 2023: यूपी पुलिस भर्ती के लिए इस सप्ताह जारी हो सकता है नोटिफिकेशन।

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Amit Yadav