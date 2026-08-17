UP MTS Bharti 2026: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में एमटीएस पदों पर हो रही भर्ती, 8वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में मल्टी-टास्किंग स्टाफ यानी की MTS के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इस वैकेंसी में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से सेवायोजन पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 22 अगस्त 2026 निर्धारित है।

8वीं पास कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सोशल स्टडी, कंप्यूटर विषयों के साथ 8th क्लास उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

इन जिलों में होंगी नियुक्तियां आपको बता दें कि यह जरिये कुल 45 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह सभी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश के जनपदों- सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, ललितपुर, बांदा, आजमगढ़, बलिया, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, हापुड़, और संभल में होंगी।