UP Home Guard Bharti 2025: यूपी होम गार्ड पदों पर आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को मिलेगा संशोधन का मौका
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। जिन उम्मीदवारों ने 1 दिसंबर तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर लिया है अब उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है।
नोटिस के मुताबिक 1 दिसंबर तक आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के बिंदु 15-घोषणा के "अतिरिक्त विवरण" के उपबिन्दु 2 एवं 5, जिसमें YES या NO का विकल्प दिया गया है के संबंध में संशोधन का अनुरोध किया गया है।" अब ऐसे अभ्यर्थियों को इन बिंदुओं में सुधार का मौका दिया जायेगा।
कब से कर सकेंगे सुधार
1 दिसंबर से पहले आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म में सुधार का मौका आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद दिया जायेगा। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन खत्म होने के बाद उसमें संशोधन कर सकेंगे।
17 दिसंबर तक फॉर्म भरने का है मौका
जो भी उम्मीदवार यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 निर्धारित है।
आवेदन करने की स्टेप्स
- एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर होम गार्ड भर्ती के अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके OTR कर लें।
- अब आप लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
पात्रता एवं मापदंड
यूपी होम गार्ड पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की न्यूनतम 18 व अधिकतम 30 वर्ष निर्धारि की गई है। आयु की गणना पंजीकरण स्टार्ट होने के दिन से की जाएगी। एनसीसी व भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमाणपत्र का एक से तीन अंक तक का लाभ भी मिलेगा। आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र धारक को तीन अंक व ड्राइविंग लाइसेंस (चार पहिया) धारक को एक अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी जिस जनपद के लिए आवेदन करना चाहता है उसका मूल निवासी होना अनिवार्य है।
