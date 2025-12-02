Language
    UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी आंगनबाड़ी एवं सहायिका पदों पर कैसे होगा चयन, चेक करें डिटेल, जिले वाइज जानें आवेदन की डेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर के 7952 पदों और सहायिका के 61,254 पदों पर भर्ती हो रही है। महिला अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए जिले के अनुसार निर्धारित तिथि के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। भर्ती के लिए चयन मेरिट लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से होगा।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकत्री (Aganwadi Karykatri) एवं आंगनवाड़ी सहायिका (Aganwadi Sahayika) के 69 हजार पदों पर भर्ती हो रही है। भर्ती के लिए जनपद के अनुसार आवेदन जारी हैं। जो महिला अभ्यर्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहती हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकती हैं।

    बिना परीक्षा के होगा चयन

    आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए चयन बिना परीक्षा के होगा। आवेदन करने वाली महिला उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। जो उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगी उनको चयन के लिए अगले चरण डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जायेगा। इसके बाद मेडिकली रूप से फिट अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

    जिले के अनुसार आवेदन की डेट्स

    सभी उम्मीदवारों को बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के जिलों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग निर्धारित की गई है जिसकी डिटेल आप नीचे टेबल से देख सकते हैं और उसी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

    जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी कार्यकत्री आवेदन की लास्ट डेट जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी सहायिका आवेदन की लास्ट डेट
    हापुड़- 43  20 नवंबर 2025-क्लोज ललितपुर - 262  1 दिसंबर 2025 
    अमरोहा (जेपी नगर)- 12  25 नवंबर 2025  शामली - 242  1 दिसंबर 2025
    ललितपुर-22  27 नवंबर 2025-बंद सीतापुर - 1408  1 दिसंबर 2025
    प्रतापगढ़-15  28 नवंबर 2025 लखीमपुर खीरी-1407  1 दिसंबर 2025
    सिद्धार्थनगर-13  24 नवंबर 2025-क्लोज प्रतापगढ़-1274  5 दिसंबर 2025 
    औरेया-10  27 नवंबर 2025-क्लोज देवरिया - 802  1 दिसंबर 2025
    गोंडा - 14  28 नवंबर 2025 गाजियाबाद-411  2 दिसंबर 2025 
    देवरिया-4  30 नवंबर 2025 बस्ती - 899  2 दिसंबर 2025
    बागपत -61  30 नवंबर 2025 बिजनौर - 1016  5 दिसंबर 2025
    सीतापुर - 38  1 दिसंबर 2025  औरेया-728  2 दिसंबर 2025
    लखीमपुर खीरी-12  1 दिसंबर 2025 एटा-642 2 दिसंबर 2025 
    गाजियाबाद-74  2 दिसंबर 2025  बागपत-553  1 दिसंबर 2025 
    आंबेडकर नगर -22  2 दिसंबर 2025 गौतम बुद्ध नगर - 240 3 दिसंबर 2025
    महोबा-6  2 दिसंबर 2025 हापुड़-290  2 दिसंबर 2025
    गौतम बुद्ध नगर-54  3 दिसंबर 2025  महोबा -285  2 दिसंबर 2025
    चंदौली-10  3 दिसंबर 2025 आंबेडकर नगर -849  2 दिसंबर 2025
    बलरामपुर   3 दिसंबर 2025 अलीगढ़ -907  3 दिसंबर 2025 
    संभल  6 दिसंबर 2025 पीलीभीत - 453  3 दिसंबर 2025
    बुलंदशहर  4 दिसंबर 2025  चंदौली - 528  3 दिसंबर 2025
    आगरा  3 दिसंबर 2025  गोंडा -725  3 दिसंबर 2025
    बरेली  5 दिसंबर 2025 झांसी - 532  3 दिसंबर 2025
    मऊ   6 दिसंबर 2025  गोरखपुर - 1256  3 दिसंबर 2025
    चित्रकूट   15 दिसंबर 2025 भदोही - 369  5 दिसंबर 2025
    सोनभद्र   16 दिसंबर 2025  झांसी - 1554  5 दिसंबर 2025
    बस्ती  8 दिसंबर 2025  अयोध्या  19 दिसंबर 2025 
    फर्रुखाबाद  8 दिसंबर 2025 कानपुर देहात  17 दिसंबर 2025 
    इटावा  9 दिसंबर 2025 फिरोजाबाद  16 दिसंबर 2025 
    बाराबंकी  10 दिसंबर 2025  बदायूं  15 दिसंबर 2025 
    मथुरा  14 दिसंबर 2025  इटावा  16 दिसंबर 2025 
    सुल्तानपुर  13 दिसंबर 2025  कासगंज  13 दिसंबर 2025 
    कासगंज 15 दिसंबर 2025  संत कबीर नगर   12 दिसंबर 2025 
    बदायूं  15 दिसंबर 2025  हमीरपुर  12 दिसंबर 2025
    कानपुर देहात  17 दिसंबर 2025  उन्नाव  12 दिसंबर 2025
    अयोध्या  19 दिसंबर 2025  प्रयागराज  11 दिसंबर 2025 
    -- -- लखनऊ  10 दिसंबर 2025 
    -- -- हाथरस  11 दिसंबर 2025 
    -- -- सुल्तानपुर  10 दिसंबर 2025
    -- -- श्रावस्ती  9 दिसंबर 2025
    -- -- कौशाम्बी 9 दिसंबर 2025
    -- -- सिद्धार्थनगर  7 दिसंबर 2025
    -- -- बरेली  8 दिसंबर 2025
    -- -- जालौन  8 दिसंबर 2025
    -- -- मुजफ्फरनगर  8 दिसंबर 2025
    -- -- हरदोई  7 दिसंबर 2025
    -- -- बलिया  5 दिसंबर 2025
    -- -- मुरादाबाद  6 दिसंबर 2025
    -- -- चित्रकूट  6 दिसंबर 2025
    -- -- फतेहपुर  7 दिसंबर 2025 
    -- -- कन्नौज  5 दिसंबर 2025 
    -- -- बाराबंकी  5 दिसंबर 2025
    -- -- कुशीनगर  3 दिसंबर 2025
    -- -- बांदा  11 दिसंबर 2025 
    -- -- शाहजहांपुर  5 दिसंबर 2025
    -- -- बहराइच  6 दिसंबर 2025
    -- -- कानपुर नगर  6 दिसंबर 2025
    -- -- सहारनपुर  5 दिसंबर 2025
    -- -- मैनपुरी  6 दिसंबर 2025
    -- -- मऊ  4 दिसंबर 2025 
    -- -- जौनपुर  4 दिसंबर 2025
    -- -- बुलंदशहर  4 दिसंबर 2025
    -- -- मिर्जापुर  6 दिसंबर 2025
    -- -- संभल  6 दिसंबर 2025
    -- -- फर्रुखाबाद  3 दिसंबर 2025
    -- -- आगरा  5 दिसंबर 2025
    -- -- रामपुर  5 दिसंबर 2025
    -- -- महराजगंज  6 दिसंबर 2025
    -- -- सोनभद्र  6 दिसंबर 2025
    -- -- वाराणसी  6 दिसंबर 2025
    -- -- मेरठ  3 दिसंबर 2025
    -- -- आजमगढ़  5 दिसंबर 2025

    ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन

    एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि भर्ती में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन शुल्क नहीं लगेगा अर्थात निशुल्क रूप से फॉर्म भरा जा सकता है।

    UP Aganwadi Bharti 2025 Application form डायरेक्ट लिंक

    फॉर्म भरने के लिए योग्यता एवं मापदंड

    • यूपी आंगनवाड़ी सहायिका पदों पर केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं।
    • अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं।
    • महिला अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, परास्नातक अधिकतम योग्यता है।
    • अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
    • आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को ध्यान में रखकर होगी। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

