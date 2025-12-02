UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी आंगनबाड़ी एवं सहायिका पदों पर कैसे होगा चयन, चेक करें डिटेल, जिले वाइज जानें आवेदन की डेट

जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी कार्यकत्री आवेदन की लास्ट डेट जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी सहायिका आवेदन की लास्ट डेट

हापुड़- 43 20 नवंबर 2025-क्लोज ललितपुर - 262 1 दिसंबर 2025

अमरोहा (जेपी नगर)- 12 25 नवंबर 2025 शामली - 242 1 दिसंबर 2025

ललितपुर-22 27 नवंबर 2025-बंद सीतापुर - 1408 1 दिसंबर 2025

प्रतापगढ़-15 28 नवंबर 2025 लखीमपुर खीरी-1407 1 दिसंबर 2025

सिद्धार्थनगर-13 24 नवंबर 2025-क्लोज प्रतापगढ़-1274 5 दिसंबर 2025

औरेया-10 27 नवंबर 2025-क्लोज देवरिया - 802 1 दिसंबर 2025

गोंडा - 14 28 नवंबर 2025 गाजियाबाद-411 2 दिसंबर 2025

देवरिया-4 30 नवंबर 2025 बस्ती - 899 2 दिसंबर 2025

बागपत -61 30 नवंबर 2025 बिजनौर - 1016 5 दिसंबर 2025

सीतापुर - 38 1 दिसंबर 2025 औरेया-728 2 दिसंबर 2025

लखीमपुर खीरी-12 1 दिसंबर 2025 एटा-642 2 दिसंबर 2025

गाजियाबाद-74 2 दिसंबर 2025 बागपत-553 1 दिसंबर 2025

आंबेडकर नगर -22 2 दिसंबर 2025 गौतम बुद्ध नगर - 240 3 दिसंबर 2025

महोबा-6 2 दिसंबर 2025 हापुड़-290 2 दिसंबर 2025

गौतम बुद्ध नगर-54 3 दिसंबर 2025 महोबा -285 2 दिसंबर 2025

चंदौली-10 3 दिसंबर 2025 आंबेडकर नगर -849 2 दिसंबर 2025

बलरामपुर 3 दिसंबर 2025 अलीगढ़ -907 3 दिसंबर 2025

संभल 6 दिसंबर 2025 पीलीभीत - 453 3 दिसंबर 2025

बुलंदशहर 4 दिसंबर 2025 चंदौली - 528 3 दिसंबर 2025

आगरा 3 दिसंबर 2025 गोंडा -725 3 दिसंबर 2025

बरेली 5 दिसंबर 2025 झांसी - 532 3 दिसंबर 2025

मऊ 6 दिसंबर 2025 गोरखपुर - 1256 3 दिसंबर 2025

चित्रकूट 15 दिसंबर 2025 भदोही - 369 5 दिसंबर 2025

सोनभद्र 16 दिसंबर 2025 झांसी - 1554 5 दिसंबर 2025

बस्ती 8 दिसंबर 2025 अयोध्या 19 दिसंबर 2025

फर्रुखाबाद 8 दिसंबर 2025 कानपुर देहात 17 दिसंबर 2025

इटावा 9 दिसंबर 2025 फिरोजाबाद 16 दिसंबर 2025

बाराबंकी 10 दिसंबर 2025 बदायूं 15 दिसंबर 2025

मथुरा 14 दिसंबर 2025 इटावा 16 दिसंबर 2025

सुल्तानपुर 13 दिसंबर 2025 कासगंज 13 दिसंबर 2025

कासगंज 15 दिसंबर 2025 संत कबीर नगर 12 दिसंबर 2025

बदायूं 15 दिसंबर 2025 हमीरपुर 12 दिसंबर 2025

कानपुर देहात 17 दिसंबर 2025 उन्नाव 12 दिसंबर 2025

अयोध्या 19 दिसंबर 2025 प्रयागराज 11 दिसंबर 2025

-- -- लखनऊ 10 दिसंबर 2025

-- -- हाथरस 11 दिसंबर 2025

-- -- सुल्तानपुर 10 दिसंबर 2025

-- -- श्रावस्ती 9 दिसंबर 2025

-- -- कौशाम्बी 9 दिसंबर 2025

-- -- सिद्धार्थनगर 7 दिसंबर 2025

-- -- बरेली 8 दिसंबर 2025

-- -- जालौन 8 दिसंबर 2025

-- -- मुजफ्फरनगर 8 दिसंबर 2025

-- -- हरदोई 7 दिसंबर 2025

-- -- बलिया 5 दिसंबर 2025

-- -- मुरादाबाद 6 दिसंबर 2025

-- -- चित्रकूट 6 दिसंबर 2025

-- -- फतेहपुर 7 दिसंबर 2025

-- -- कन्नौज 5 दिसंबर 2025

-- -- बाराबंकी 5 दिसंबर 2025

-- -- कुशीनगर 3 दिसंबर 2025

-- -- बांदा 11 दिसंबर 2025

-- -- शाहजहांपुर 5 दिसंबर 2025

-- -- बहराइच 6 दिसंबर 2025

-- -- कानपुर नगर 6 दिसंबर 2025

-- -- सहारनपुर 5 दिसंबर 2025

-- -- मैनपुरी 6 दिसंबर 2025

-- -- मऊ 4 दिसंबर 2025

-- -- जौनपुर 4 दिसंबर 2025

-- -- बुलंदशहर 4 दिसंबर 2025

-- -- मिर्जापुर 6 दिसंबर 2025

-- -- संभल 6 दिसंबर 2025

-- -- फर्रुखाबाद 3 दिसंबर 2025

-- -- आगरा 5 दिसंबर 2025

-- -- रामपुर 5 दिसंबर 2025

-- -- महराजगंज 6 दिसंबर 2025

-- -- सोनभद्र 6 दिसंबर 2025

-- -- वाराणसी 6 दिसंबर 2025

-- -- मेरठ 3 दिसंबर 2025