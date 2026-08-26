इस राज्य में पशु चिकित्सा अधिकारी पदों पर निकली भर्ती, 14 सितंबर तक भरा जा सकता है फॉर्म

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड राज्य के पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 14 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उम्मीदवारों से अगर फॉर्म भरने में गलती हो जाएगी तो 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक उसमें संशोधन कर सकेंगे।

पशु चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा 2026 के लिए पात्रता इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच०) में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उसके समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा उम्मीदवार का उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना चाहिए।

इसके अलावा 1 जुलाई 2026 को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 42 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट मिलेगी। एप्लीकेशन फीस इस भर्ती में आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को 166 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी (केवल उत्तराखंड के अभ्यर्थी) वर्ग को 76.36 रुपये फीस जमा करनी होगी। पीएच वर्ग के लिए केवल 16.36 रुपये फीस निर्धारित है।