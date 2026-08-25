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UKPSC Recruitment 2026: उत्तराखंड वेटनरी ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Updated: Tue, 25 Aug 2026 05:12 PM (IST)

यूकेपीएससी में वेटनरी ऑफिसर के पदों पर आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

UKPSC Veterinary Officer Recruitment 2026: यहां देखें पूरी डिटेल।

UKPSC Veterinary Officer Recruitment 2026: यहां देखें पूरी डिटेल।

HighLights

  1. आवेदन आज से शुरू।

  2. एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC ने वेटनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार उत्तराखंड में बतौर वेटनरी ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 25 अगस्त से शुरू कर दी गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 14 सितंबर, 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों को 22 सितंबर से लेकर 01 अक्टूबर, 2026 तक फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाएगा।

इतना मिलेगा वेतनमान

वेटनरी ऑफिसर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

कौन कर सकते हैं अप्लाई

  1. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वेटनरी साइंस में स्नातक पूरा किया हो।
  2. उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है।
  3. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।

आवेदन शुल्क

अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस अलग-अलग निर्धारित की गईहै। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 166 रुपये, उत्तराखंड के ओबीसी उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 166 रुपये, उत्तराखंड के एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए 76 रुपये और उत्तराखंड के ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 166 रुपये निर्धारित की गई है।

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में तीन पेपर होंगे। पेपर-1 सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी विषय के लिए आयोजित कराया जाएगा। यह पेपर 200 अंकों का होगा। इसके अलावा, पेपर-2 पशुचिकित्सा विज्ञान और पेपर-3 पशु विज्ञान के लिए आयोजित कराया जाएगा। ये दोनों ही पेपर 300 अंकों के लिए संचालित किए जाएंगे।

 


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