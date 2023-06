UKPSC Draftsman Recruitment 2023: उत्तराखंड ड्राफ्ट्समैन भर्ती के लिए पुनः शुरू हुई एप्लीकेशन प्रॉसेस

UKPSC Recruitment 2023 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी गयी है। आवेदन तिथि को बढ़ाने के साथ ही यूकेपीएससी की ओर से पदों में भी बढ़ोत्तरी की गयी है। अब यह भर्ती 64 की जगह 77 पदों के लिए की जाएगी। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से 13 जुलाई तक आवेदन पत्र भर सकते हैं।

UKPSC Draftsman Recruitment 2023: उत्तराखंड ड्राफ्ट्समैन भर्ती के लिए 13 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन।

UKPSC Draftsman Recruitment 2023: उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (UKPSC) की ओर से ड्राफ्ट्समैन के पदों पर भर्ती निकाली गयी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं और आवेदन नहीं कर सके थे वे अब निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूकेपीएससी की ओर से भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी गयी है जो 13 जुलाई 2023 तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी आवेदन पत्र UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर भर सकेंगे। अभ्यर्थी भर्ती में आवेदन करने से पहले तय की गयी पात्रता अवश्य चेक कर लें। यूकेपीएससी ड्राफ्ट्समैन भर्ती 2023 एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट लिंक UKPSC Recruitment 2023: पदों की संख्या भी की गयी एक्सटेंड यूकेपीएससी की ओर से भर्ती के लिए पुनः आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही पदों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। इसकी जानकारी यूकेएपीएससी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गयी है। यह भर्ती पहले कुल 64 पदों के लिए थी जिसमें अब 13 पदों को और जोड़ा गया है। इस प्रकार से अब ड्राफ्ट्समैन के कुल 77 पदों पर भर्ती की जाएगी। UKPSC Draftsman Recruitment Application Form: कैसे करें आवेदन इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले यूकेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको ड्राफ्ट्समैन भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। नए पेज पर आपको Draftsman Examination -2023 के आगे दिए गए क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करना है। अब आपको जानकारी पढ़ने के बाद अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। अब आप मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। पूर्ण रूप से आवेदन पत्र भरने के बाद उम्मीदवार उसका एक प्रिंटआउट अवश्य ले लें। कौन कर सकता है आवेदन इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ने ड्राफ्ट्समैनशिप में सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा प्राप्त किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम आयु 42 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पात्रता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें।

