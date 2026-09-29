UIICL Recruitment 2026: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जेनेरलिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (हिंदी ऑफिसर) के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे UIICL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।

इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 225 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए कुल 200 पद और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (हिंदी ऑफिसर) के लिए कुल 25 पद आरक्षित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन की लास्ट डेट 01 अक्टूबर निर्धारित है।

आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जेनेरलिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (हिंदी ऑफिसर) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातक पूरा किया होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।