SSC MTS Answer Key 2023 OUT: एसएससी एमटीएस एग्जाम टियर 1 आंसर की जारी, 4 जुलाई तक दर्ज करें आपत्ति

SSC MTS Answer Key 2023 एसएससी की ओर से एमटीएस भर्ती परीक्षा संपन्न होने के बाद अब आंसर की जारी कर दी गयी है। जिन उम्मीदवारों ने इस एग्जाम में भाग लिया था वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर कुंजी में दिए किसी उत्तर पर आपत्ति है तो तय तिथियों में उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

SSC MTS Answer Key 2023 OUT: एसएससी एमटीएस एग्जाम आंसर की हुई जारी, यहां से करें डाउनलोड।

SSC MTS Answer Key 2023 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती के एग्जाम की आंसर की जारी कर दी गयी है। जिन उम्मीदवारों एमटीएस एग्जाम में भाग लिया था वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने द्वारा दिए गए उत्तरों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आंसर की द्वारा उम्मीदवार अपने रिजल्ट का अनुमान भी लगा सकते हैं। आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर एवं पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करना होगा। एसएससी एमटीएस आंसर की 2023 डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें- आंसर की लिंक 1

आंसर की लिंक 2 SSC MTS Answer Key 2023: ऐसे डाउनलोड करें आंसर की एसएससी एमटीएस भर्ती आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर आंसर की लिंक पीडीएफ पर क्लिक करें। अब नए पेज पर आपको मांगी गयी जानकारी (लॉग इन क्रेडेंशियल) दर्ज करके लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा। आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार सभी प्रश्न उत्तरों का अच्छी तरह से मिलान कर लें। SSC MTS 2023: 4 जुलाई तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति आंसर की से अपने सभी उत्तर मिलाने के बाद अगर उम्मीदवार उत्तर कुंजी में दिए गए किसी उत्तर से असंतुष्ट हैं तो वे उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2023 निर्धारित है। आपको किसी भी उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। आपत्ति शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। अगर आपके द्वारा दर्ज की गयी आपत्ति सही पायी जाती है तो इसके लिए आपको अंक प्रदान किया जाएगा।

