SSC Delhi Police, CAPF SI 2023: दिल्ली पुलिस और CAPF SI भर्ती के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई

SSC CPO 2023 कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई एवं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से 15 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी तय की गयी योग्यता अवश्य जांच लें।

SSC Delhi Police, CAPF SI 2023: एसएससी दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन।