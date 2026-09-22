SSC JHT Answer Key 2026: एसएससी जेएचटी प्रोविजनल आंसर-की जारी, इस डेट तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

इस डेट तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे इसके लिए पोर्टल पर जाकर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की लास्ट डेट 24 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। बगैर आपत्ति फीस के आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वे तय समय-सीमा के भीतर आपत्ति अवश्य दर्ज कर लें।

रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद एसएससी की ओर से जेएचटी परीक्षा रिजल्ट की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।

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