SSC CGL Admit Card 2023: एसएससी सीजीएल टियर-1 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

SSC CGL Admit Card 2023 Released कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीजीएल एग्जाम 2023 में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा।

SSC CGL Admit Card 2023: एसएससी सीजीएल 2023 टियर 1 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड।

SSC CGL Admit Card 2023: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) एग्जामिनेशन का आयोजन 14 जुलाई से 27 जुलाई तक किया जायेगा जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवार ने एसएससी सीजीएल भर्ती 2023 में भाग लेने के लिए आवेदन किया था वे अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। सीजीएल एडमिट कार्ड एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर उपलब्ध हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन आईडी एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2023 डायरेक्ट लिंक SSC CGL Admit Card 2023, How to download? ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवेदकों के सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।

अब आपको रीजन के अनुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

अब स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड से आप रोल नंबर, परीक्षा की तिथि एवं समय के साथ परीक्षा शहर एवं केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। SSC CGL 2023: 14 से 27 जुलाई तक होगी परीक्षा इस वर्ष एसएससी सीजीएल 2023 टियर-1 एग्जाम का आयोजन 14 से 27 जुलाई तक किया जाना है। भर्ती में शामिल होने के लिए इस बार 24 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। जो उम्मीदवार टियर 1 की परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे केवल वे ही टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से देश के विभिन्न सरकारी विभागों में 7500 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों को चयनित कर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि भर्ती के लिए आवेदन प्रॉसेस 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक पूर्ण की गयी थी।

