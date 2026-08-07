SBI Clerk Recruitment 2026: क्लर्क के 1538 पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका
एसबीआई में क्लर्क के कुल 1538 पदों पर आवेदन आज यानी 07 अगस्त से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ...और पढ़ें
HighLights
क्लर्क के पदों पर आवेदन आज से शुरू।
कुल 1538 पदों पर होगी भर्ती।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के कुल 1538 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 07 अगस्त, 2026 से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार SBI Clerk Recruitment 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 27 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है।
आयु-सीमा
- एसआईबी में क्लर्क के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है।
- आयु की गणना 01 अप्रैल, 2026 के आधार पर की जाएगी।
- ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आदि विषयों से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा एक घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सामान्य एवं वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर विषय से 200 अंकों के 190 सवाल पूछे जाएंगे।
SBI Clerk Recruitment 2026 Form Link
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है। इसके साथ ही एससी एवं एसटी व दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है।