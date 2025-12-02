Language
    SBI SO Recruitment 2026: एसबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, ऐसे कर लें जल्द अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    एसबीआई की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 996 उम्मीदवारों की ...और पढ़ें

    SBI SO Recruitment 2026: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 02 दिसंबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार एसबीआई में SBI SO के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, वे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई ने कुल 996 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 23 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। 

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए आयु-सीमा पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 मई, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20, 23 और 26 वर्ष व अधिकतम आयु 35 और 42 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव और कौशल भी होना चाहिए। 

    एप्लीकेशन फीस

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।

    SBI SO Recruitment 2026ऐसे भरें स्वयं फॉर्म

    इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार एसबीआई में एसओ के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं।

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अब निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

