SBI SO Recruitment 2026: एसबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, ऐसे कर लें जल्द अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 02 दिसंबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार एसबीआई में SBI SO के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, वे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई ने कुल 996 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 23 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए आयु-सीमा पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 मई, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20, 23 और 26 वर्ष व अधिकतम आयु 35 और 42 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव और कौशल भी होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।