SAIL Recruitment 2023: सेल में 375 अप्रेंटिस के पदों पर हो रही भर्ती, 4 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

SAIL Apprentice Recruitment 2023 सेल की ओर से अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के जरिये 375 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जो उम्मीदवार सेल में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से 4 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी पूर्ण जानकारी आप इस आर्टिकल से प्राप्त कर सकते हैं।

SAIL Apprentice 2023: सेल में 375 पदों पर अप्रेंटिस का मौका।

Your browser does not support the audio element.

SAIL Recruitment 2023: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस एवं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के तहत 375 पदों पर भर्ती निकाली गयी है। भर्ती के लिए सेल की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इस भर्ती में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन पत्र अप्रेंटिसशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट portal.mhrdnats.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें। सेल अप्रेंटिस 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक SAIL Apprentice 2023: भर्ती डिटेल सेल की ओर से यह भर्ती अप्रेंटिस के कुल 375 पदों पर निकाली गयी है। पदों के अनुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है- ट्रेड अप्रेंटिस: 188 पद

टेक्नीशियन अप्रेंटिस: 136 पद

ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 51 पद

कुल पद: 375 SAIL Rourkela Apprentice 2023: कौन कर सकता है अप्लाई इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने पदानुसार आईटीआई सर्टिफिकेट/ डिग्री/ डिप्लोमा किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। Apprentice 2023: आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र सेल की ऑफिशियल वेबसाइट sail.co.in पर जाकर भरा जा सकता है। SAIL Apprentice Recruitment 2023: सिलेक्शन प्रॉसेस इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में दर्ज होगा उनको भर्ती प्रक्रिया के अलगे चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें।

Edited By: Amit Yadav