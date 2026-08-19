RUHS Medical Officer Vacancy 2026: राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 600 पदों के लिए आवेदन इस डेट से

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) की ओर से मेडिकल ऑफिसर (MO) के 600 रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर से स्टार्ट की जाएगी जो 13 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए तय तिथियों में ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।

भर्ती के लिए पात्रता इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का MBBS पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही लिखित परीक्षा की तिथि तक राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उम्र सहित अन्य डिटेल की जानकारी विस्तृत अधिसूचना जारी होने के साथ साझा की जाएगी।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर के 600 रिक्त पदों को भरा जायेगा। कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए 216, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 126, एससी के लिए 96, एसटी के लिए 72 और एमबीसी के लिए 30 पद आरक्षित हैं।